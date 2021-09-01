بالصور.. مايا دياب أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "مايا" في الصور بفستان أنيق وقوام ممشوق بأحد المنتجعات، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت على الصور قائلة: "برتقالة في اليوم تغنيك عن الطبيب للأبد"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرا كليب "حطالي روج" مع المطرب محمود الليثي، وهي ضمن ألبومها الغنائي "أكتر شوية"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.