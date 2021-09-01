ياسمين بإطلالة أنيقة جانب هليكوبتر خاصة في موناكو.. وارقام ثروة احمد أبو هشيمة تشغل الجمهور!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بعد مشاركتها صورا جديدة لإطلالة أنيقة لها من قلب مونت كارلو الساحرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وارتدت ياسمين صبري، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، فستان قصير من اللون الأسود، محدد بحزام من منطقة الوسط، بحمالات عريضة، مع حقيبة من اللون الأصفر، وسليبر أبيض في أسود لبني، ولمت شعرها في «لو بان»،

فيما أطلت ياسمين صبري في صورة اخرى بجانب طائرة هليكوبتر عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

ثروة أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري

في هذه الاثناء، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن ثروة رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ خاصّة بعد الصور التي تنشرها ياسمين صبري وتبرز الرفاهية التي يعيشان فيها.

ويعرف أحمد أبو هشيمة بأنه واحد من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات، وتحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار، كما أن معامل الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

أما عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، سيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.

أما ثروة ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.