شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعين بالملحن محمد يحيى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.

وأعرب قمر عن سعادته لـ"الخليج 365" بردود الأفعال التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذى يعرض في السينمات حاليًا، والفيلم يشارك فى بطولته كل من دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وأضاف قمرأنه سعيد بالمشاركة في العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.

وكان النجم مصطفى قمر قد وجه رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم منذ فترة، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، قائلاً: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.