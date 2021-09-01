سخط عارم في ساحل العاج بسبب برنامج تلفزيوني "مثير للاشمئزاز" عن الاغتصاب

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أبيدجان: أثار برنامج تلفزيوني كان من المفترض أن يدين الاغتصاب السخط في ساحل العاج الثلاثاء، إذ وصفت الحلقة التي استضافت مغتصباً سابقاً بأنها "مثيرة للاشمئزاز" و"مهينة" و "غير مقبولة".

وفي التفاصيل أن محطة "نوفيل شين إيفواريين" الخاصة التي أطلقت العام 2019 عرضت عصر الاثنين في وقت الذروة برنامجها "لا تيليه إيسي فاكانس" المخصص للاغتصاب، وتولى تقديمه إيف دو مبيلا.

واستضاف دو مبيلا رجلاً عرّف عنه على أنه مغتصب سابق، وسأله عن كيفية اعتدائه على ضحاياه.

وبهدف توضيح أكبر لرواية المغتصب السابق، قدم له المضيف دمية، وهو يضحك أمام جمهور ساخر، وساعده على طرحها أرضاً ثم طلب منه أن يشرح بالتفصيل كيف كان يغتصب النساء.

بعد هذا العرض، دعا دو مبيلا المغتصب السابق لإعطاء "نصائحه" للنساء كي لا يتعرضن للاغتصاب.

وما إن انتهى البرنامج حتى أثار ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية من شخصيات في ساحل العاج ومن عامة الشعب.

وكتبت الفنانة والممثلة الكوميدية بريسك على "فيسبوك" إنه "أمر مثير للاشمئزاز وغير مقبول وغير محترم، وخصوصاً تجاه النساء. فالاغتصاب مهين جداً للضحية".

أما الرسامة والمذيعة التلفزيونية السابقة جنفييف وانيه فانتقدت "سلوك المقدم الذي تعامل مع موضوع الاغتصاب وكأنه لعبة، وتحدث عن موضوع مؤلم جداً للضحايا بروح الدعابة"، معطياً ضيفه "فرصة تقديم عرض اغتصاب".

ودعت عبر صفحتها "فيسبوك" إلى التعبير عن الغضب من ذلك، مضيفة "لقد سئمنا. فلنستيقظ".

ودانت وزيرة شؤون المرأة ناسينيبا توريه "بشدة هذه الأعمال الحقيرة" التي "تقوض الجهود" للقضاء على "هذه الآفة (الاغتصاب) التي تدمر حياة آلاف النساء والفتيات".

كذلك استنكرت رابطة حقوق المرأة "هذا البرنامج ومحتواه الذي يهين المرأة" ، مذكرة في بيان لها بأن "الاغتصاب جريمة".

وقدمت الرابطة شكوى "لازدراء علني للحياء وتبرير الاغتصاب" ضد المحطة ودو مبيلا، داعية إلى استبعاده عن تقديم "المسابقة النهائية لمسابقة ملكة جمال ساحل العاج" المقررة السبت.

وأطلقت بعد وقت قصير من عرض البرنامج عريضة وقعها الثلاثاء أكثر من 37500 شخص موجهة إلى الهيئة العليا للتواصل السمعي البصري وإلى وزارتي التواصل والشباب ، تستنكر كون "التلفزيون الذي يتمثل دوره في التثقيف متواطئا في العنف ضد المرأة من خلال إعطاء الكلمة للمغتصب ".

وأعربت إدارة المحطة التلفزيونية عن اعتذارها "الصادق" مبدية "الأسف العميق" و تضامنها "مع النساء ضحايا العنف والإيذاء بكل أنواعه". وأضاف "نحن نتحمل بكل تواضع المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ الجسيم المؤسف الذي نستخلص منه كل العواقب".

وأعلنت الهيئة العليا للتواصل السمعي البصري في بيان أنها قررت "تعليق" عمل دو مبيلا "لمدة 30 يوماً عبر كل القنوات التلفزيونية والإذاعية في ساحل العاج"، موضحة أن الرجل الذي ظهر في البرنامج سجين سابق "دين بالاغتصاب والاعتداء والضرب".

وأكد دو مبيلا لوكالة فرانس برس تفهمه السخط الذي أثاره البرنامج، طالباً "الصفح".

وتقرر تنظيم تظاهرة لمنظمات حقوق المرأة الأربعاء في أبيدجان احتجاجا على "تسخيف العنف ضد المرأة".

ولا توجد إحصاءات رسمية عن الاغتصاب في ساحل العاج.

وتشير وزارة العدل أن 481 إدانة بالاغتصاب صدرت خلال السنة القضائية 2018-2019 ، لكن معظم الاعتداءات الجنسية لا تقدم فيها شكاوى ، وفقًا لمنظمات حقوق المرأة غير الحكومية.

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية ونُشرت في حزيران/يونيو وشملت 5556 شخصاً أن 416 جريمة قتل نساء و2000 حالة عنف ضد المرأة بينها 1290 حالة زواج للفتيات دون الثامنة عشرة و 1121 حالة اغتصاب خلال عامين في مدينة أبيدجان وحدها.