شاهد أول لقطات من فيلم بنديكت كومبرباتش الجديد The Power of the Dog

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة المنتجة لـ فيلم The Power of the Dog، تريلر جديد للترويج عن العمل المقرر طرحه عالميا يوم 1 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم The Power of the Dog، عن بعض اللقطات التشويقية للعمل الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش.

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.