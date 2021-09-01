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شاهد أول لقطات من فيلم بنديكت كومبرباتش الجديد The Power of the Dog

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القاهرة - سامية سيد - طرحت الشبكة المنتجة لـ فيلم The Power of the Dog، تريلر جديد للترويج عن العمل المقرر طرحه عالميا يوم 1 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم The Power of the Dog، عن بعض اللقطات التشويقية للعمل الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش.

يدور فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog  مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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