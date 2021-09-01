أمام طائرة خاصة.. أحدث ظهور لياسمين صبري والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصورة أمام طائرة هيلكوبتر من موناكو.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "ما أبشع الفقر وما أجمل الفقراء، عندي طيارة أحلى منها، جورجينا صبري، قمر، هي الشنطة دي فيها كل لبسك ومكياجك وشوزاتك، فلوس".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، محمد داود، أشرف زكي، هبة عبدالغني، إدوارد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.