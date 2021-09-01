شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى: الحفلة من غير جمهور "بروفة".. وهذه تفاصيل أول أفلامى بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد حماقى، إن الحفلات التي تقام بجمهور، أعظم بكثير من الأخرى التي بدون جمهور، متابعا: "الفرق بين الحفلة اللى بجمهور واللى من غير جمهور، مثل الحفلة والبروفة، وإحنا لما بنغنى من غير جمهور مش بنحس إننا بنتفاعل، والجمهور بيحركنا".

وأضاف حماقي، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، عرضه الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن موسم الصيف في "الماسة" سيكون في المستقبل هدف لكل مطربين الوطن العربي، مردفا: "أنا بشتغل على إني بعمل حاجة أكون مقتنع بيها وتعجب الناس، وبعد ما بخرج الأغنية من عندي بدعي إن الأغنية تعجب الناس، وأهم حاجة إن الفنان يكون قريب من الناس وذوقه يعجب الناس".

وأشار إلى اختياره الأغاني التي يحبها، قائلا: "بختار الأغانى اللى حاببها، يعني بغني من قلبي، وأنا بحب النوع من الأغانى اللى فيها إحساس ومشاعر، لأن إحنا شعب عاطفى جدا ومشاعره سبقاه ديما، وأنا بحب النوع ده من الأغانى من صغرى".

وأكمل: "بالنسبة للأنباء التي تحدثت عن دخولى التمثل، فأنا مركز في الغناء لأني مغني ولكن عمرى ما أهملت فكرة دخولى السينما، وعايز أعمل فيلم مش لمجرد دخولى السينما فقط، عايز أعمل السينما كسينما ومش عايز استخدم السينما لخدمة المغنى، ومؤخرا عندنا فيلم كويس جدا وأنا مبسوط بالفكرة، وهنعلن عن تفاصيله قريب، والتصوير ممكن يكون في خلال السنة دي بعد الألبوم".