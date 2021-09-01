لاول مرة.. صورة متداولة لـ ياسر العظمة بدون الشعر المستعار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 02:46 صباحاً - تناقلت حسابات وصفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صُورة للممثل السوري القدير ياسر العظمة أظهرته من دون شعر مستعار لأول مرة.

الصُورة المتداولة شكلت صدمة للجمهور ما بين من لم يصدق أنه الممثل القدير ياسر العظمة وبين من أكد أن الصُورة مُفبركة أو معدلة عن طريق برنامج الفوتوشوب .

وكان من بين التعليقات المتداولة: “بشعر أو بدون شعر.. يبقى ياسر العظمة من أعظم الشخصيات في تاريخ الدراما السورية والعربية على حد سواء”.. وتابع آخر “فكرتوا مايك فغالي قبل ما اقرا الحكي”.. وتابع آخر “فوتوشوب مضحك هههههه مستحيل ياناس لاتصدقوا”.. وجاء في تعليق آخر “بس عفوا الصورة فوتوشوب .لاني ديزاينر وواضحة”.

وكان الفنان ياسر العظمة قد شارك مؤخرا عبر حسابه على انستغرام صورة له تجمعه مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في دبي.

وعلق العظمة على الصورة بالقول “مع الإعلامي المحبوب جورج قرداحي في جلسة ودية في مطعم الصفدي”.

يشار أن العظمة حصل مؤخراً على الجنسية الإماراتية وهو الفنان الوحيد الذي حصل عليها في وقت حصل عدد كبير من الفنانين السوريين على الإقامة الذهبية في الإمارات.