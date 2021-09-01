شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ممثلاً صاعدًا يقدمهم الفنان محمد صبحى فى "نجوم الظهر" .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة " نجوم الظهر " 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته " استديو الممثل " ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .



محمد صبحي يقدم 12 نجما في مسرحيته الجديدة

النجوم الذين يقدمهم النجم محمد صبحي هم : رحاب حسين ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة .



رحاب حسين ومنة طارق

هؤلاء النجوم الشباب يشاركون في البطولة أمام الفنان الكبير محمد صبحي والنجوم أصحاب الخبرات في المسرح والأعضاء الأساسيين في فرقة محمد صبحي وهم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية وحمدي السيد ووليد هاني .



محمد سعيد ومصطفي يوسف

كان قد انتهي النجم محمد صبحي مؤخرا من تسجيل 10 أغاني باستديو التكامل ، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه قريبا جدا علي مسرح " محمد صبحي " بمدينة سنبل ، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان ، ومهندس الصوت محمد جوده .



مايكل وليم ومحمود ابو هيبة

" نجوم الظهر " كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي ، وكان قد قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.



داليا حسن ورحاب الشناط



انجيليكا وليلي فوزي