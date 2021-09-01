شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تطفئ شمعة عام جديد وتحتفل مع أصدقائها بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الصاعدة ليلى أحمد زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، بعيد ميلادها الثامن عشر، مع أصدقائها والمقربين منها، فى حفل مبهج بحضور عدد كبير من أصدقائها والمقربين منها.

ونشرت ليلى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، وأيضا تهنئة أصدقائها بهذه المناسبة، فيما زينت تورتة الاحتفال برقم 18 إشارة إلى عدد سنوات عمرها.



ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلادها

وكان الفنان أحمد زاهر احتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى، قائلا عبر حسابه على إنستجرام تعليقا على صورة جمعته بها: "أحلى وأجمل وأغلى اسم فى الوجود.. ليلى أكتر اسم اتذكر فى الشعر العربى، اكتر اسم اتغنى له بكل لغات العالم، أكتر اسم مميز وبالذات عندى أنا، اسم أمى واسم بنتى القمر".



ليلى زاهر

وأضاف زاهر: "كل سنة وانتى طية يا أجمل وأحلى وأحن وأطيب وألذ ليلى فى الدنيا، بحبك حب مش هاقدر أوصفه، ربنا يخليكى ليا ويوفقك فى حياتك وتبقى سعيدة ومبسوطة وتفضلى ناجحة ومكسره الدنيا أكتر مانتى مكسراها، وتفضل ضحكتك الجميلة على وشك اللى مهما كنت مخنوق أو متضايق بنسى كل حاجة لما بشوفها، عقبال مليون سنة يا حبيبتى.. بحبك يا لولى".