شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح "حلوة حياتى" سادس أغانى ألبومه "وجع قلبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى كامل سادس أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية:

"ياللى عـشت سنين حياتى الحلوة

من أول لقاك

ياللى قلبى من ملايين البشر

اختار هواك

حلوة حياتى معاك

من بدايتها ولنهايتها

كل حاجة وياك ياحبيبى حبيتها

كل لحظه معاك أنا عمرى ما نسيتها

حلوة وأنا جوة حضنك في فرحك في حزنك

حلوة بحـرتك حلوة بغـيرتك حلوة بلحظة لقاك

حلوة وياك يا قلبى طول م انت جنبى

يا حظى الحلو وبختى الحلو ان انا قلبى في يوم لقاك

يا أغلى من حياتى وعمرى ونورعنيا يا

أنت أجمل هدية طلعت بيها من الحياة

حبيبى اللى احلوت دنيتى من يوم لقاه

كانت أيامى قبلك مش فارقالى ومش في بالى

أول ما قلبى قابلك قلت لا ده الــعمر غالى

أول كلمة حبيبى إنت اللى قولتهالى

إنت اللى حبيبى والله حبيبى

دنيتى يا حبيبى حلوة قوى وياك"

طرح مؤخرا مصطفى كامل أغنية "وجع قلبي" من ألبومه الجديد الذي يحمل أيضا نفس اسم الأغنية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت احمد جودة، وبمجرد طرحها تصدرت التريند حيث قدمها بشكل جديد لجمهوره، وجاءت إشادات كثيرة على الأغنية من الجمهور ومنها بالتوفيق يانجم واستمر يافنان وأغنية حلوة أوي وما أحلاها وغيرها.