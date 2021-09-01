بالفيديو والصور.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- علاء أحمد:

أقيم مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "ماكو" بأحد السينمات بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وحضر العرض كل من: ناهد السباعي، نيقولا معوض، ماجد المصري، إيناس عز الدين، محمد مهران، عمرو وهبة، هشام خرما، سارة الشامي.

وكان الفيلم قد تعرض للتأجيل أكثر من مرة، فقد بدأ التصوير منذ عامين، وتوقف عدة مرات.

فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعي، بسمة، منذر رياحنة، نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، عمرو وهبة، مراد يلدريم، وهو من إخراج محمد هشام.