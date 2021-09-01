ياسمين صبري بفستان قصير و ميس حمدان دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، خلال تواجدها بأحد الدول الأوروبية.

هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون طويل، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

راغب علامة

نشر النجم راغب علامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل طائرة خاصة، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.