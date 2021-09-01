إنجي وجدان تستعيد ذكرياتها في الجامعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة إنجي وجدان ذكرياتها مع أصدقائها في الجامعة.

ونشرت "إنجي" صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إنجي على الصور :"أيام فلكلور الجامعة حد لقاني في الصورة الثانية".

ومن ناحية أخرى شاركت إنجي وجدان في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك مع النجمة شريهان في بطولتها، النجوم: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.