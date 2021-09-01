شكرا لقرائتكم خبر عن "فريدة" و"أحدب نوتردام" يوميا على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح خلال هذا الموسم تقديم عرضين مسرحيين من تيارات مسرحية مختلفة وجيلين مسرحيين مختلفين، حيث يقدم المسرح العرض المسرحى الجديد "أحدب نوتردام "، حيث يتواصل عرضه فى التاسعة مساء بقاعة زكى طليمات حتى نهاية سبتمبر .

كما تعرض موندراما "فريدة" على قاعة صلاح عبد الصبور يوميا فى تمام السابعة والنصف، لتعمل فرقة مسرح الطليعة التى يديرها حاليا المخرج عادل حسان بكامل طاقتها .

جدير بالذكر أن عرض "أحدب نوتردام" عن رواية لفيكتور هوجو تحمل نفس الاسم، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، من بطولة جورج أشرف، يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندى، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادى ثروت، مى السباعى، هبة قناوى، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق على، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور حمدى عطية، أزياء نعيمة عجمى، مكياج إسلام عباس، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.