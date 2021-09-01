شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يستعين بمشهد ضربه فى عسل أسود للسخرية من طول شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم أحمد حلمى من طول الفترة الزمنية لشهر أغسطس، مستعينا بمشهد ضربه خلال مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الأمريكية، ضمن أحداث فيلم "عسل أسود" الذى عرض عام 2010.

ونشر حلمى صورة له من الفيلم بعد ضربه وسقوطه أرضا، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "وأنا خارج من شهر أغسطس".





من ناحية أخرى، يبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، التى تشاركه البطولة النجمة روبى والفنانة نسرين أمين، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة"، الذى دارت أحداثه حول كيان سرى متخصص فى سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمى) لسرقته "بروش أم كلثوم" فى الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البرواش ويتذكرون تلك الفترة التى تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التى دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التى رافقت تلك الفترة لإعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسني) للعثور على تقليد البروش وبالتالى يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما.