تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت الفنانة المصرية نهال عنبر، الثلاثاء، المستشفى الذي دخلته قبل نحو 24 ساعة بعد تعرضها لإصابة بارتجاج في المخ.

وحرصت الفنانة عبير منير على طمأنة محبي نهال عنبر على حالتها الصحية، وقالت إنها ستشارك في تقديم مسرحية "زقاق المدق"، اليوم.



ونشرت منير صورة تجمعها بالفنانة نهال عنبر في بيتها بعد خروجها من المستشفى على حسابها الرسمي في أنستقرام، وعلقت عليها قائلة: "بطمنكم على نهال عنبر، الصورة دي حالاً من بيتها، هي كويسة الحمد لله، بتاخد العلاج وحتنزل النهارده تعرض في المسرحية".





وأضافت: "وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللي بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبدالوهاب في إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة، ربنا يديها على قد نيتها الطيبة".



وكانت نهال عنبر قد تعرّضت لإصابة بارتجاج في المخ، الإثنين، إثر اصطدامها بالديكور الخاص بمسرحية "زقاق المدق"، التي تشارك في عرضها بمحافظة الإسكندرية، ما تسبب في حالة إغماء ونقلها سريعًا إلى مستشفى العلمين.