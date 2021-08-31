ميجان فوكس تنضم إلى فريق "المرتزقة 4"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود سلسلة الأكشن The Expendables (المرتزقة) بجزء رابع، يقوده النجم الأمريكي سلفستر ستالون.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، يجتمع نجوم كبار في الجزء القادم، حيث يعود أبطال السلسلة الأصليين: جيسون ستاثام وراندي كوتور ودولف لندجرين.

وينضم إلى طاقم العمل نجوم جدد منهم: ميجان فوكس ومغني الراب فيفتي سنت، وتوني جا، ويشرف سكوت وو على إخراج الفيلم، بينما يتولى سبنسر كوهين مهمة التأليف.





وذكر الموقع، أن شركة الإنتاج السينمائي "ليونزجيت إنترتينمنت" ستبدأ تصوير الجزء الرابع من السلسلة شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس شركة "ليونزجيت"، جيسون كونستنتين"، في بيان رسمي، إنه من الممتع دومًا اجتماع نجوم السلسلة لتنفيذ جزء جديد، وأن الفيلم الجديد سيكون الأكثر خطورة على الإطلاق وسيرفع سقف طموح الجمهور عاليًا.

وأضاف الموقع، أن الفيلم سيركز على مغامرة جديدة لطاقم المرتزقة المخضرمين، ومن المتوقع أن تلعب ميجان فوكس البطولة النسائية.



