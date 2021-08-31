وصفها بـ"قلب الثورة النابض".. السودان يتمسك بـ"تفكيك الإخوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، استمرار دعمه اللامحدود ومساندته للجنة تفكيك نظام الإخوان المعزول بالبلاد.

ووصف المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان صحفي، عقب اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، لجنة تفكيك الإخوان بأنها "روح ثورة ديسمبر المجيدة وقلبها النابض".

وقال إنه سيقف مع لجنة التفكيك للتصدي لكل الحملات التي يقودها فلول تنظيم الإخوان المعزول من تحريض وتشكيك في اللجنة وأعضائها.

ودعا المجلس المركزي للحرية والتغيير لجنة تفكيك الإخوان المضي قدماً في استكمال مهام.

ولجنة تفكيك الإخوان جرى تشكيها قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري المبرم بين شركاء الثورة العسكرين والمدنيين، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادر الأموال التي نهبها لصالح الدولة السودانية.

وسددت اللجنة التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستوى السياسي والاقتصادي.

وعمل اللجنة وضرباتها القاسية للإخوان، جعلتها في دائرة الانتقاد المستمر من قبل أبواق التنظيم الإرهابي، بينما تحظى بدعم لا محدود من الحكومة والشعب في البلاد.

