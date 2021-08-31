موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. مصير ساعة "أبل" وخسائر جوجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت مصادر مطلعة، عن تأجيل شركة أبل الأمريكية لإنتاج أحدث ساعاتها الذكية،بسبب تصميمها المعقد.

أنهت كوريا الجنوبية عصر احتكار"أبل" و"جوجل" لنظام الدفع في متجرهما للتطبيقات، وألزمت العملاقين الأمريكيين الانفتاح على المنافسة.

تعتزم شركة "جوجل" الأمريكية، استثمار مليار يورو في ألمانيا بحلول 2030، في البنى التحتية السحابية، والطاقة المتجدّدة اللازمة لتشغيلها.

تطرح "سامسونج" ميزة استثنائية على هاتفين جديدين لها، تختص بحماية البطارية، والتي كانت تتوافر في السابق على حواسيبها اللوحية.

بداية من الأربعاء المقبل لن يكون بمقدار الأطفال الأقل من 18 عاما ممارسة الألعاب الإلكترونية في أي وقت يرغبون فيه.

أزمة "نقص المعروض"، بدأت بنقص في الرقائق الإلكترونية، والآن هناك نقص في السيراميك المستخدم في المنتجات الذكية.. ماذا يحدث؟

ظهر الممثل الأمريكي الشهير دوين جونسون (ذا روك)، وهو يرتدي سماعة رأس كبيرة الحجم في بعض الصور التي تداولاتها السوشيال ميديا.

يتطلع عشاق أبل للتعرف على مواصفات ساعة أبل Apple Watch Series 7 الجديدة التي يترقب طرحها خلال الشهر القادم.

أعلن تطبيق أنستقرام عن خاصية ملزمة لمستخدميه بإضافة تواريخ أعياد ميلادهم كشرط أساسي ليتمكنوا من استخدام التطبيق.

أتت قضايا حركها مطوري التطبيقات ضد شركة أبل بثمارها، بأن أعلنت الشركة الأمريكية عن عدد من التحديثات الجديدة على متجرها للتطبيقات.

