شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز يقترب من 24 مليون دولار بإيرادات أحدث أفلامه Free Guy فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم ‘Free Guy’ للممثل العالمى ريان رينولدز في الوصول إلى إيرادات كبيرة بافتتاحية عرضه داخل دور العرض الصينية، وذلك بعدما وصل إلى قرابة 24 مليون دولار كإيرادات وفقاً لموقع hollywoodreporter الذى أكد أن ريان رينولدز لا يزال يواصل التألق بفيلمه الجديد إلا أنه يظل بعيداً عن تحقيق الأرقام القياسية الذى سبق وحققها بفيلمه السابق Deadball.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.