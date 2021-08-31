شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح أحدث أغانيه "ورقة وقلم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد محيى أحدث أغانيه والتى تحمل إسم "ورقة وقلم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من ألبومه الجديد "بتاع زمان".

"ورقة وقلم" أغنية درامية عاطفية عن محاسبة حبيب لأخطاء وغدر حبيبه، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط عبر فيه محيى عن معنى كلمات الأغنية.

أغنية "ورقة وقلم" من كلمات إيهاب عبده ، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، وإخراج كامبا.

يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل ست أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و"انت فى دمى" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد.

وتقول كلمات "ورقة وقلم":..

انا حكسب فيك ثواب .. من غير جرح وعذاب

حبعد واقول دي بتيجي علي اتفه الاسباب

انا حبقي معاك كريم .. مش حفتح سين وجيم

انا عايز بس اقولك في بينا حساب قديم