شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة رئيسًا شرفيُا للدورة الـ 11 بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لإيمانه بأهداف مهرجان الأقصر للسينما الافريقية ودوره المؤثر في العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية من خلال السينما وافق الفنان محمود حميدة علي رئاسته الشرفية للدورة الحادية عشرة من المهرجان التي ستنطلق في شهر مارس 2022 .

واجتمع محمود حميدة مع فريق عمل المهرجان بمقره الكائن بمنطقة الدقي لمتابعة مستجدات الدورة الجديدة بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرالمهرجان .

كان المهرجان في دورته الماضية قد رفع شعار " 10 سنوات من الخيال "، واحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاقه ، وكرم النجوم نادية الجندي ومحي إسماعيل وسمير صبري والمخرج علي عبد الخالق والفنانة هند صبري ، كما احتفي المهرجان بيوم أفريقيا وذلك بالتعاون مع منحة ناصر للقيادة والتي تضم وفودًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وتم عرض فيلم "الأرض" النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية ، وكذلك تم عرض الفيلم التسجيلي (أنشودة الوداع) حول رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.