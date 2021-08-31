أحمد أسام يشارك في مسلسل "حبي الباهر "

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ الفنان الشاب أحمد اسأم تصوير مشاهده في المسلسل الكويتي "حبي الباهر" المقرر عرضه في دراما رمضان القادم، ويجري تصويره في دولة الكويت.

أحداث المسلسل على مدار 30 حلقة، ما بين أسرة الفنان القدير إبراهيم الحربي وأسرة الفنان القدير جاسم النبهان.

مسلسل “حبي الباهر” بطولة جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، زهرة الخرجي، حمد أشكناني، فوز الشطي، عبدالله التركماني، فيّ الشرقاوي، ومحمد الدوسري، ومجموعة من النجوم الكويتيين، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال.

يشار إلى أن أحمد أسام شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.