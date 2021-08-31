وفاة ابنة الشاعر الكبير مأمون الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة ابنة عمه الشاعر الكبير مأمون الشناوي.

وكتب: "البقاء لله في وفاة ابنة عمي السيدة الراقية معالي مأمون الشناوي، هي أكبر أبناء عمي الشاعر الكبير مأمون الشناوي، ربنا أسكنها فسيح جناتك".

الشاعر مأمون الشناوي يعتبر من كبار شعراء الأغنية المصرية، حيث تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الفن، أبرزهم: أم كلثوم، محمد عبدالوهاب، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، ليلى مراد، وآخرون.

ومن أبرز أعماله: "أنساك، بعيد عنك، ودارت الأيام، كل ده كان ليه، الربيع، جميل جمال، حلفني، خسارة خسارة، ليه خلتني أحبك".