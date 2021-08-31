السفير التونسي بالقاهرة يستقبل رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقبل معالي السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مقر السفارة ، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية بين مهرجان شرم الشيخ والمهرجانات الثقافية والفنية التونسية ، حيث تشهد دائما العلاقات الثقافية بين البلدين نشاطاً مكثفاً حيث تشارك الفرق الفنية المصرية في عدد كبير من المهرجانات التونسية والعكس أيضا .

وتأتي تلك الزيارة تأكيدا لأهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين مصر وتونس خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام «مصر ــ تونس» والتي تستهدف توطيد اواصر الصداقة بينهما خاصة أن هناك احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022 والذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاتفاق مع نظيره التونسي قيس سعيد .

كانت قد أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية من فترة قصيرة عن مبادرة لعلاقات ثقافية متبادلة ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وانشطة تبادلية تعكس الوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والتونسي وتسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ستعقد دورته السادسة في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والمهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.