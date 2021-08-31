آخر تطورات الحالة الصحية لنهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت الفنانة عبير منير جمهور ومحبي الفنانة نهال عنبر على صحتها بعد إصابتها بارتجاج في الرأس أمس.

ونشرت "عبير" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" بطمنكم على نهال عنبر الصورة دي حالا من بيتها هي كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وحتنزل النهاردة تعرض في المسرحية وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللى بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب في إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة ربنا يديها علي قد نيتها الطيبة".

وتعرضت الفنانة نهال عنبر لحادث، أثناء تقديمها مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية، بعد سقوط قطعة ديكور على رأسها وتم نقلها للمستشفى، لإسعافها والاطمئنان على حالتها الصحية، أمس.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكان إلى جوارها للاطمئنان عليها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محسن محيي الدين، والمخرج عادل عبده.

وكتب عادل في تعليقه على الصورة "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، فقد وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعولها بالشفاء العاجل".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.