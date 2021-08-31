جو بو عيد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: بعد “صالون زهرة” سأقدم عملاً جديداً في الدراما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 9:14 مساءً

دخل جو بو عيد عالم الاخراج من باب الاغاني المصورة وقدم العديد من الكليبات الناجحة ومنها مع نانسي عجرم، احلام، يارا وفارس كرم وغيرهم. كما قدم فيلما سينمائيا بعنوان “تنورة ماكسي”. واخيرا بدأ بخوض تجربة اخراج الاعمال الدرامية التلفزيونية واول الغيث مسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار. فماذا يقول جو بو عيد عن هذا العمل واصدائه لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الحمد الله اصداء المسلسل ونجاحه اتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتلال العمل المراتب الاولى في معظم الدول العربية على منصة “شاهد” دليل ان المسلسل حظي برضى الناس وانا سعيد بردود الافعال. اما كيف تم ترشيحه لاخراج “صالون زهرة” وهو المعروف في عالم اخراج الكليبات فقال “سبق وقدمت فيلما سينمائيا بعنوان “تنورة ماكسي” لانني احب السينما لكنني لم اكن متحمسا كثيرا لخوض تجربة الاخراج الدرامي لكن بما ان صداقة تربطني مع المنتج صادق صبّاح وابنته لمى منذ 7 سنوات وكان يتم الحديث بيننا عن امكانية استعدادي لدخول المعترك الدرامي التلفزيوني لكن الامور لم تكتمل كما يجب الى ان جاء مسلسل “صالون زهرة” وما ان سمعت اسمه حتى تحمست وبدانا الاعداد له على مدار 7 اشهر بين التحضيرات مع الكاتبة نادين جابر وصولا للتصوير والمونتاج والنتيجة جيدة جدا.

اما عن ادارته للممثلين فأكد بو عيد انه مخرج يحب تلقائية الاداء ويفضل ان يعطي الاولوية لاحساس الممثل بعيدا عن التقنيات ورغم وجود استاذ تمثيل في مواقع التصوير انما كان هناك تعاونا بيننا ليقدم كل شخص موجود في العمل احسن ما لديه ويضيف انا سعيد بكل شخصية موجودة في المسلسل من الابطال نادين نجيم ومعتصم النهار وزينة مكي ونهلا داوود وانجو ريحان ومجدي مشموشي والباقين الذين قدموا اجمل ما عندهم.

وعما اذا كان تلقى عرضا لاخراج عمل جديد اكد جو بو عيد بالفعل حصل اتفاقا مع شركة “صبّاح اخوان” لتنفيذ مسلسل جديد خاص بمنصة “شاهد” سيعرض قبل شهر رمضان المقبل لكني لا استطيع ان افصح عن تفاصيله في الوقت الراهن.

وهل سيبتعد عن تصوير الاغاني قال “هناك قلة انتاج في مجال تصوير الكليبات ولم يعد الفنان يعتمد على كليب للترويج لاغنية اذ اصبح يفضل ال LYRIC VIDEO او STORIES على انستغرام بهدف التسويق ويتابع “لكنني قدمت السنة الماضية مع مايا دياب تجربة مميزة من خلال تصوير حفلة عرضت على الانترنت بطريقة جديدة لكن لا اعتقد انني ساغيب عن تصوير الاغاني في حال تواجدت الميزانية التي تسمح بتقديم كليبا مميزا. وعن عدم تعاونه مجددا مع نانسي عجرم التي نجح معها اشار ان كليب “ما تيجي هنا” لنانسي حقق نجاحا كبيرا وربما هي ارادت ان تتعاون مع مخرجين آخرين بهدف التغيير انما لا يوجد مشكلة معها او مع غيرها من الفنانين الذين تربطني بهم صداقة مميزة.

واخيرا ما هي الكليبات التي طرحت في الفترة الاخيرة لعدد من النجوم مثل نجوى كرم ونوال الزغبي ونانسي عجرم ووائل كفوري اشار الى ان كليب كفوري هو الاكثر اقبالا لانه يشبه الاغنية اما الباقي فهي اعمال لا تليق بالتاريخ الفني للنجوم وارجو ان يتقبل رأيي الجميع برحابة صدر.