خالد يوسف يعود إلى السينما بـ"أهلا بكم في باريس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد سنوات من الغياب، عاد المخرج المصري خالد يوسف إلى القاهرة لممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه في العاصمة المصرية.

ويستعد خالد يوسف، وفق المخرج والمنتج أحمد عفيفي، ابن شقيقته، لتصوير فيلمه الجديد "أهلاً بكم في باريس".



ويتناول الفيلم قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن.





وينطلق تصوير الفيلم في سبتمبر/أيلول وسيتم تصوير بعض مشاهده في بيروت.





خالد يوسف من مواليد سنة 1964، تتلمذ على يد المخرج يوسف شاهين (1926- 2008) وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجماهيري، بينها "جواز بقرار جمهوري"، "خيانة مشروعة"، "دكان شحاتة" و"حين ميسرة".