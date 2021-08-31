شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن صحة نهال عنبر وخروجها من المستشفى وتستكمل عرض مسرحيتها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر، وعادت إلى منزلها بعد خروجها من المستشفى عقب الوعكة الصحية التى ألمت بها وتعرضها للإصابة فى رأسها استدعت دخولها للمستشفى، ومن المقرر أن تستكمل عرض مسرحيتها "زقاق المدق" التى تعرض على مسرح محمد عبد الوهاب فى الإسكندرية.



نهال عنبر مع عبير منيب بعد خروجها من المستشفى

ونشرت الفنانة عبير منيب، صورة لها مع نهال عنبر، بعد خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "بطمنكم على نهال عنبر، الصورة دى حالا من بيتها، هى كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وهتنزل النهاردة تعرض دورها فى المسرحية وجاية على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللى بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب فى إسكندرية، هي دي نهال الإنسانة، ربنا يديها على قد نيتها الطيبة".



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وكانت الفنانة نهال عنبر أصيبت فى رأسها أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق" فى الإسكندرية، حيث اصطدمت فى الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالى.

وقام على الفور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بزيارتها، ومعه الدكتور عادل عبده مخرج مسرحية "زقاق المدق"، والفنان محسن محيى الدين، واطمأنوا عليها، وطلب منها نقيب الممثلين الحصول على راحة من العرض، ولكن رفضت الفنانة نهال عنبر وشددت على ضرورة وقوفها بجانب العرض.

يذكر أن مسرحية "زقاق المدق"، بدأ صناعها عرضها الخميس الماضى بمحافظة الإسكندرية، وهى من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.