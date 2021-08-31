إلى محبي براد بيت.. لا تحاولون الاقتراب منه في "الحمام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه نجوم هوليوود صعوبة كبيرة في اكتساب سمعة جيدة، إذ يمتلئ الوسط بالنجوم المتعجرفين والنرجسيين.

والنجم براد بيت واحدا من الفنانين الذين يعانون للحفاظ على سمعتهم كأشخاص لطفاء، خاصةً أنه تحت الميكروسكوب دومًا، ورغم ذلك حافظ على سمعته الطيبة.

ووفقًا لموقع "ذا ثينجز" الأمريكي، كشف "بيت" مؤخرًا أنه لا يمانع أن يكون وقحًا أمام بعض المعجبين في حالة واحدة فقط.





وقال "بيت" في لقاء مع موقع "هيت وورلد"، إنه لا يحب أن يقترب منه المعجبين بينما هو في دورة المياه، لأنه سبق وتعرض لموقف محرج مشابه.

وأجاب "بيت" عن سؤال المذيع عن أسوأ مكان قابل فيه معجبًا، مؤكدا أن دورة المياه هي الأسوأ بلا شك، وأنه لا يفضل الحديث خلال قضاء الحاجة.

وقال "بيت": أشعر بالإحراج بشدة، أنا آسف صديقي ولكن لا لن نتحدث بكل تأكيد".

وأضاف، لا أشعر أنني قليل الذوق لأنني لا أجيب المعجبين خلال تواجدي في دورة المياه؛ ففي هذا المكان تمتلك كل الحق في عدم الرد".



