شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى أقوى حفلات الصيف على المسرح الرومانى بمارينا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة "Mwm " وقناة المحور أقوى حفلات الصيف الخميس 2 سبتمبر المقبل، للسوبر ستار "بهاء سلطان" على المسرح الرومانى بمارينا. ويعد هذا الحفل هو الثالث الذى يتم تنظيمه هذا الصيف على المسرح الرومانى بمارينا.

وروج بهاء سلطان، لحفله فى الساحل الشمالى، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مستنيكم إن شاء الله فى الساحل الشمالى يوم الخميس 2 سبتمبر فى المسرح الرومانى مارينا 2.. تفتح الأبواب فى السادسة مساء، ويبدأ الحفل من العاشرة مساء".

يذكر أن أخر أغانى الفنان بهاء سلطان أغنية "أنا متفائل" بمشاركة الفنان أمير عيد فى يوليو الماضي، وذلك لدعم الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو.