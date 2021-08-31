شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير حكاية "قلب مفتوح" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أبطال حدوتة "قلب مفتوح" من الموسم الثاتى لمسلسل "ورا كل باب" التصوير، والحكاية من تأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

وتعرض قناة الحياة حاليًا حلقات حكاية "كدبة كبيرة" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد".

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

كما عرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبد الوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج إيمان الحداد.