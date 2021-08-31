شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: نور حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الكبيرة كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها تالا، ونشرت صور تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت على الصور :"عيد ميلاد سعيد لنور حياتى، إنك كنز لى ولعائلتنا".



كارول سماحة وابنتها



كارول سماحة



كارول وابنتها

وفى سياق آخر شاركت كارول سماحة بأغنية "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى تم عرضه حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وسبق وأشارت كارول، فى ندوة بـ"الخليج 365"، إلى إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، حيث قالت كارول: "لا أمانع ذلك، لكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه".

وفى يوليو الماضى شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بفيديو من احتفال ابنتها بعيد ميلادها، ونشرته عبر صفحتها إنستجرام، وظهرت ابنتها تالا فى الفيديو والتى احتضنت والدتها وهنأتها بمناسبة عيد ميلادها متمنية لها عيد ميلاد سعيد، وانهالت التعليقات عليها.

وعبرت كارول عن سعادتها ووصفت هذا الاحتفال أنه أفضل احتفال وأفضل أمنية تحصل عليها فى عيد ميلادها من ابنتها، كما وجهت الشكر لجمهورها على رسائله.