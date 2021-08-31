شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر فيلم أحمد حاتم وجميلة عوض "عروستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا "عروستى" للمخرج محمد بكير تريللر الفيلم، والذى يعد التعاون الأول بين النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب إطلاقه قريباً فى دور العرض.

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.