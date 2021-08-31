شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية "محل اللعب" لساحة الهناجر بعد غدٍ الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود العرض المسرحى "محل اللعب" لساحة الهناجر للفنون، لتقديمها من جديد ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء يوم الخميس ٢ سبتمبر المقبل، وهى المسرحية التي افتتحت 22 سبتمبر 2020 .

"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وتستمر حفلاتها حتى ١١ سبتمبر المقبل، والعرض عن رواية الأميرة والوحش ( حكاية لعبة)، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى .

ويواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مشاركته فى برنامج القطاع برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا، حتى الأول من سبتمبر المقبل على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وعقب عرض الليلة الكبيرة، يقدم السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من الفقرات الفنية منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر"، تحت إشراف الفنان وليد طه مديرعام السيرك القومى .

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.