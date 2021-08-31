محمد فؤاد ينعى المخرج كريم ضياء الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد فؤاد، المخرج كريم ضياء الدين، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين.

ونشر "فؤاد" صورة للراحل كريم ضياء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى ببالغ الحزن والآسى وفاة الأخ والصديق العزيز المخرج الكبير كريم ضياء الدين، رحمة الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

المخرج الراحل من مواليد 1946، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967، عمل مساعد مخرج مع والده المخرج المصري أحمد ضياء الدين فور تخرجه مخرج بالتلفزيون حيت يخرج الأفلام التسجيلية والروائية.

وشارك في أفلام سينمائية عديدة، منها فيلم المراكبي، بالإضافة إلى مسلسل ديدي ودوللي، وتعد أشهر أعماله السينمائية إسماعيلية رايح جاي.