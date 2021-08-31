رانيا محمود ياسين: "أنا تريند إذن أنا موجود .. ربنا يشفيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعض الفنانين والفنانات الذين يبحثون عن "التريند" حسب قولها عن طريق صورة أو تصريح أو لقاء .

ونشرت "رانيا" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" أكثر حاجة بقت مقرفة في السوشيال ميديا مصاريع التريند ناس مصروعة على إنها تبقى تريند بأي طريقة يا أما بصورة مستفزة، بتصريح أهبل وبلقاء يدل على الجهل الإعلامي المهم ابقي تريند حتى لو هيتشتم من طوب الأرض مش مهم المهم أنا تريند إذن أنا موجود بجد ربنا يشفيكم".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.