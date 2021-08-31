بصورة تجمعهما.. كارول سماحة تهنئ ابنتها بعيد ميلادها السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ابنتها "تالا" بعيد ميلادها السادس، الموافق اليوم 31 أغسطس.

ونشرت كارول صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لنور حياتي وكنزي، 6 سنوات".

وكانت كارول سماحة، طرحت في أبريل الماضي، أغنية "اتكلم عربي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" .

ونشرت "كارول" الأغنية عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "أغنية اتكلم عربي.. المبادرة الرسمية من الرئاسة المصرية، وزارة الهجرة المصرية.. كلمات.. مدحت العدل، ألحان وتوزيع: ‎ميشال فاضل.. الآن على صفحتي يوتيوب".