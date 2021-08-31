سمية الخشاب :"أنا بطالب برخصة للإنجاب واللي يسقط يتعالج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة سمية الخشاب أن يخصص رخصة للأزواج بشأن الإنجاب وفي حالة رسوب أحدهم يخضع لدورات تدريبية واختبارات.

وكتبت "الخشاب" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، :" أنا بطالب برخصة وامتحان لـ "الإنجاب"، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما مستقرين عقليا؟ هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟ واللي يسقط في الأمتحان يعملوله علاج نفسي وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".