بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تشارك في عرض "زقاق المدق" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الفنانة نهال عنبر، أصرت على التواجد مساء اليوم في مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية للمشاركة في تقديم مسرحية "زقاق المدق"، وذلك عقب خروجها من المستشفى.

د.أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الحمد لله الفنانة نهال عنبر حالتها الصحية جيدة جدا، وبعد خروجها من المستشفى صباح اليوم، أصرت على المشاركة في تقديم المسرحية مساءا".

وأضاف :"الأطباء أكدوا أن حالة الفنانة نهال عنبر الصحية، لا تمنع وقوفه على خشبة المسرح مساء اليوم، وهي لديها حماس كبيرللعودة إلى العمل".

وكانت قطعة ديكور سقطت على رأس الفنانة نهال عنبر أثناء تقديمها مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية، وتم نقلها للمستشفى أمس، لإسعافها والاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكان إلى جوارها للاطمئنان عليها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محسن محيي الدين، والمخرج عادل عبده.

وكتب عادل في تعليقه على الصورة "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.