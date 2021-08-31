تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة "30 مارس" والمقرر طرحه في سبتمبر بدور العرض السينمائية.

وحسب بيان صادر عنه، يقدم الفيشاوي في الفيلم شخصية "علي"، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع "علي" على حافة الحقيقة أو الإعدام.

ويعتبر فيلم "30 مارس" عودة لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، منذ وفاة المنتجة والمؤلفة مي مسحال.

ويجمع فيلم "30 مارس" العديد من النجوم ومن بينهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.