من هو صاحب الرقم 10 الجديد في برشلونة؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

كشف نادي برشلونة عن هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 والذي كان يرتديه أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وأوضح النادي أن الشاب أنستو فاتي نال فرصة ارتداء الرقم الأشهر في الفريق والذي ارتداه العديد من الأساطير في النادي سابقاً أخرهم ميسي.

وانتشرت صورة لفاتي وهو يحمل قميص برشلونة الرقم 10 خلال تواجده في ملعب التدريبات الخاص بالنادي.

وتلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني واحداً من أكثر الأخبار السارة، بعد الإعلان عن عودة نجم الفريق الواعد، “أنسو فاتي” إلى اللعب من جديد مع البلاوغرانا، حيث يعول عليه المدير الفني للفريق، “رونالد كومان” لتغطية غياب النجم التاريخي، “ليونيل ميسي”.

يشار إلى أن “فاتي” غاب عن الملاعب لمدة 9 أشهر بعد تلقيه إصابة قوية مطلع الموسم السابق، وسط أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن اللاعب الصاعد كان مهدداً بعدم اللعب مجدداً.

يذكر أن “فاتي” قد خضع في وقتٍ سابق، لجراحة بقي على إثرها في المستشفى لمدة خمسة أيام، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى خلال مباراة برشلونة مع ريال بيتيس في نوفمبر 2020، ليبتعد عقبها عن الملاعب طيلة الموسم المضي تقريباً، ما أثر بشكل سلبي على أداء الفريق، خاصةً أن نجم “فاتي” سطع مبكراً في عالم كرة القدم، ما دفع الكثير من عشاق برشلونة لاعتباره خليفة ميسي.

وسجل “فاتي” أربعة أهداف في ست مباريات لعبها كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي كم أنه أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019.