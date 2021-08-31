كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 06:50 مساءً - أعلن الفنان ” محمد رمضان ” في مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستجرام عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر .
وأشار محمد رمضان في الفيديو إلى سبب إلغاء الحفل هو لضيق المكان الذي لا يتناسب مع حجم جمهوره وشعبيته على حد وصفه وليس بسبب خلافات على الأجر المادي كما تردد .
فقال : ” بعتذر لجمهوري عن إلغاء حفل الخميس القادم في مدينة العلمين الجديدة .. إدارة المدينة بلغوني أن شعبيتي لا تسمح بأن أنا أعمل حفلة في مكان بيشيل 3 آلاف شخص بس ” .
وتابع : ” وحرصا على المكان وسلامة جمهوري من التزاحم قاموا بإلغاء الحفل وبشكرهم جدا هما عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أحسن وفي مكان أكبر .. ثقة في الله نجاح ” .
وكتب الفنان محمد رمضان في تعليقه على المقطع : ” أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة .. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الإشاعات .. السبب أمنيًا لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب حجم جمهوري ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفل محمد رمضان في مدينة العلمين ويعلق : ” شعبيتي لا تسمح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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