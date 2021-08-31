“الهيبة – جبل” ينتظر الدخان الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجري العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة”، والذي سيحمل عنوان “الهيبة- جبل”، وأعلنت منصة “شاهد” عن موعد عرض المسلسل في شهر تشرين الثاني المقبل.

ونشر الممثل والكاتب سعيد سرحان الذي يؤدي دور علي شيخ الجبل في المسلسل صورة من كواليس العمل تجمعه بالممثل عبدو شاهين وكتب معلقاً: “الهيبة- جبل” بانتظار الدخان الأبيض”.

وكانت ايميه صياح التي ستكون بطلة الموسم الخامس من العمل الدرامي أعلنت عن اسم الشخصية التي ستقدّمها في المسلسل عبر حسابها في “إنستغرام”، وقالت: “تعرفوا على سارة إبراهيم”، وطلبت من الجمهور أن يخمّن ما هو الدور الذي ستلعبه.

كما نشرت صيّاح للمرة الأولى صوراً لها من كواليس العمل، وتحديداً من منطقة جبلية وسط الضباب.

الطفل أنجلو مراد الذي يؤدي دور غازي شيخ الجبل ابن منى وشاهين، نشر هو الآخر صورة له وهو يقرأ سيناريو “الهيبة – جبل”. كما نشر صورة له برفقة المخرج سامر البرقاوي.

من جهة أخرى، بدأ الجمهور بإطلاق التخمينات حول العبارة التي سيرددها جبل شيخ الجبل (تيم حسن) في هذا الموسم، واستندوا في تخميناتهم إلى تعليقات حسن التي نشرها على صوره من كواليس العمل في حسابه عبر “إنستغرام”، آخرها عبارة “أهلك أهلك ولو صرت على المهلك”، ونشر سابقاً عبارة “اللي معي معي ما يهكلو للهم اللي علي” و”جبلك مضيع غريمه يا أمي”.

كما وردت عبارة على الصورة الدعائية للمسلسل على منصة “شاهد VIP”: “كل شي رخيص، إلا الأرض والعيلة”.