شارون ستون تعلن وفاة ابن أخيها البالغ من العمر 11 شهراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة الأميركية شارون ستون يوم أمس الاثنين، عبر صفحتها على “إنستغرام”، خبر وفاة ابن أخيها البالغ من العمر 11 شهراً بعد إصابته بفشل كامل في الأعضاء.

وقالت إن ريفر، ابن باتريك شقيقها، قد توفي يوم الاثنين في المستشفى، مشاركةً مقطع فيديو مؤثر يظهر لقطات للصبي وهو يبتسم ويلعب في سريره.

وكتبت ستون تعليقاً على المقطع: “ريفر ويليام ستون 8 أيلول (سبتمبر) 2020-30 آب (أغسطس) 2021”.

وعقب نبأ وفاته، عبّر العديد من المشاهير عن أسفهم ودعهم للنجمة، وقال زميلها الممثل شون هايز: “أنا جالس هنا أجهش بالبكاء. أنا آسف جداً يا شارون. يا له من صبي جميل. أرسل كل حبي إليك وإلى عائلتك”.

وقالت ليزلي جوردان، الممثلة المعروفة بدورها في مسلسل “ويل أند غرايس” Will&Grace: “هذا يكسر قلبي. أنا محطمة الآن”.

أما الممثلة سلمى بلير فعلقت قائلةً: “أنا آسفة جداً. يا إلهي”.

وكانت الممثلة قد أبلغت متابعيها الأسبوع الماضي أن ريفر ستون في حالة صحية حرجة، وأن الأسرة بكاملها تدعو لحدوث “معجزة” ما.

ونشرت ستون يوم الجمعة الماضي صورةً لريفر وهو يرقد في المستشفى بعد وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وأوضحت: “لقد وجدنا ابن أخي ريفر ستون في سريره مصاباً بفشل عضوي كامل اليوم. أرجوكم صلوا من أجله. نحن بحاجة إلى معجزة ما”.