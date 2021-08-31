بإطلالة عارية.. كيم كارداشيان تروّج لمجموعة عطورها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، يوم الأحد الماضي، مجموعة صور جريئة لها عبر حسابها على “إنستغرام” ضمن حملة ترويجية لعطرها الجديد “اسنشيال نيودز” Essential Nudes من العلامة التجارية الخاصة بها.

وظهرت كيم في بعض اللقطات عارية الصدر مرتديةً سروال بكيني رفيع وزوجاً من الأحذية المصنوعة من الجلد يصل ارتفاعها إلى الركبة. وفي لقطات أخرى، ارتدت بيكيني ذهبي اللون واستعرضت قوامها في فيديو قصير.

وأرفقت كيم صورها بتعليق قالت فيه: “أقدم إليكم عطور “إسنشيال نيودز” من العلامة التجارية “كاي كاي دبليو فراغرانس” KKW Fragrances. أردت ابتكار عطور تعبر عني وتمثلني. أحب كل شيء يتعلق بهذه المجموعة، من زجاجاتها الأنيقة ذات الألوان الحيادية إلى الرائحة الفريدة لكل واحدة منها. العطور الأربعة غنية ونسائية ولكنها مميزة ومختلفة عن بعضها البعض. أنا متحمسة للغاية كي تجربوا هذه العطور الجديدة!…”.

وكانت كيم قد أطلقت علامتها التجارية KKW Beauty في حزيران (يونيو) عام 2017، وعملت في بداية الأمر على بيع مستحضرات التجميل فحسب. وبعد أشهر، وسّعت إمبراطوريتها لتشمل العطور وأزاحت الستار عن علامة KKW Fragrances.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، كشفت عارضة الأزياء، التي أسست أيضاً ماركة الملابس الداخلية “سكيمز” SKIMS، أن العلامتين التجاريتين KKW Beauty و KKW Fragrances كانتا تعملان بشكل أفضل من أي وقت مضى على الرغم من التقارير التي أظهرت انخفاضاً في مبيعات مستحضرات التجميل المرموقة.