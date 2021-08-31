تكريم هاني سلامة في مهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُكرّم مهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية في نسخته الافتتاحية الفنان هاني سلامة تقديراً لمشواره السينمائي الحافل بالأعمال المميزة.

ويتسلّم درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 11 أيلول (سبتمبر) المقبل بدار أوبرا الإسكندرية بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وسفراء عدد من الدول الفرنكوفونية ولفيف من النجوم والنقاد.

وعبّر هاني عن سعادته بهذا التكريم، الذي يعني له الكثير، وبخاصةٍ أنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جداً لا نشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل الصدارة في سباق الجوائز الكبرى، كما يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، لذلك فهو يعتبره مسؤولية في الوقت نفسه.

وأوضح أنّ التكريم يُعدّ مؤشراً للممثل، ودليلاً على أنه يسير في الطريق الصحيح حتى لو ابتعد من الشاشة فترة نتيجة للظروف التي تمر بها صناعة الفن في الوقت الحالي.

وأوضح قدري الحجار رئيس المهرجان، أن طبيعة المهرجان وخصوصيته فرضتا علينا معايير في اختيار المكرمين، منها أن يتمتّع الفنان برصيد من الأعمال التي تنتمي للفرنكوفونية، وحقق شهرته ونجاحه من خلالها، بالإضافة إلى أعمال أخرى قدمها في مشواره، وهي معايير تنطبق على هاني سلامة الذي يُمثّل جيل الشباب في مدرسة يوسف شاهين السينمائية.

وأشار محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان، إلى أنّه من الطبيعي أن نُكرّم أجيالاً ساهمت في دفع حركة السينما المصرية بأعمال ناجحة ومهمة، منها الجيل الذي ينتمي إليه هاني سلامة، الذي يُعدّ أبرز نجومه وصاحب الرصيد الأكبر من الأعمال السينمائية بتعاونه مع كثير من كبار المخرجين بتنوّع مدارسهم السينمائية المختلفة، منهم الراحل يوسف شاهين، وخالد يوسف، وطارق العريان، وسعد هنداوي، وهادي الباجوري، وغيرهم.

ويشار إلى أنّ “الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية” هو مهرجان سينمائي مصري معني بعرض أفلام الدول الفرنكوفونية التي تضم مدارس سينمائية متنوعة في قارات العالم المختلفة.

وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنتها العليا الكاتب محمد سلماوي، وتضمّ في عضويتها عدداً من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافية المرموقة، منهم الإعلامية سناء منصور، والإعلامية سلمي الشماع، والأب بطرس دانيال، والمخرج أمير رمسيس، وإيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية والمنتج صفوت غطاس، وأسامة أبو نار.