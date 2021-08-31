مشاهير غيروا أسماءهم في منتصف رحلتهم المهنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعد فكرة تغيير الأسماء من الأمور الشائعة بين المشاهير، فغالباً يلجأ العديد منهم لتغيير أسمائهم واختيار أسماء فنية، يسهل على المستمع حفظها ونطقها، وقد كان من آخر المشاهير الذين لجؤوا إلى تغيير أسمائهم مغني الراب الأميركي، كاني ويست.. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز مشاهير هوليوود، الذين قرروا تغيير أسمائهم في منتصف رحلتهم المهنية.:

كاني ويست

قدم مغني الراب الأميركي كاني ويست، هذا الأسبوع، طلباً إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، لتغيير اسمه رسمياً إلى “Ye”، وهو لقب اشتهر به لسنوات. وتشير الوثائق إلى “أسباب شخصية” كدافع للتغيير، والتي يجب أن يوافق عليها القاضي قبل أن تصبح رسمية. وكشف ويست، لأول مرة، عن رغبته في تغيير اسمه في تغريدة عام 2018، قائلاً إنه سيغير اسمه المسرحي إلى “Ye”، بعد إصدار ألبوم “Ye”، الخاص به في 2018.

سنوب دوغ

قرر مغنى الراب الأميركي تغيير اسمه إلى “سنوب ليون”، وأعلن عن عزمه التخلي عن موسيقى الراب، والانطلاق في عالم موسيقى الريغي، وأعلن عن اعتماده اسم “سنوب ليون” أي “الأسد المتطفل”، بدلاً من “سنوب دوغ” أي الكلب المتطفل من دون تفسير سبب قراره هذا.

دريك

قبل أن يكون دريك مغني راب حائزاً جائزة غرامي، كان ممثلاً عُرف باسم والدته، أوبري غراهام، واشتهر بلعب دور جيمي بروكس في سلسلة “2001 Degrassi: The Next Generation”.

مايلي سايرس

لا يعلم الكثيرون أن مايلي ليس الاسم الحقيقي للمغنية الأميركية، وأن اسمها الحقيقي هو “ديستني هوب”، لكنها غيرته لمايلي في 2008، مشتقة إياه من لقب طفولتها “سمايلي”.

“كاتي ب”

الاسم الحقيقي للمغنية الأميركية الشهيرة هو “كاثرين إليزابيث هيدسون”، لكنها غيرت اسمها حتى لا يتم الخلط بينها وبين الممثلة “كيت هدسون”.

فان ديزل

قبل اقتحام عالم هوليوود، عُرف فان باسمه الحقيقي “مارك سنكلير”، عندما كان يعمل حارسًا لأحد النوادي الليلية، لكنه غير اسمه لاحقًا، واستعان باسم والدته عند الزواج “فانسنت”، واختصره لـ”فان”، كما سبق وكشف أنه اكتسب لقب “ديزل” من أصدقائه، حيث دائماً كانوا يصفونه بأنه مفعم بالطاقة.