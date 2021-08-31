هند صبري في الانطلاقة.. وفاء الكيلاني تبدأ موسماً جديداً من “السيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، موسماً جديداً من برنامجها “السيرة”، وسط ترحيب واسع من جانب الجمهور، لاسيما أنها حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الأول عند عرضه.

واختارت الكيلاني الفنانة التونسية هند صبري في انطلاقتها الجديدة، لتكون ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من “السيرة”، إذ تتحدث الأخيرة عن الكثير من أمور حياتها، وما عانته من مواقف.

وشاركت الكيلاني متابعيها، عبر حسابها في “إنستغرام”، بعض الصور من كواليس حلقتها مع هند صبري، مشيرة إلى أن أولى حلقات “السيرة”، ستعرض يومي الخميس والجمعة المقبلين، في التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة dmc.

ومن المنتظر أن يدور حديث هند صبري، خلال البرنامج، عن الأسرار التي لم تكشفها من قبل في حياتها، وكذلك الأشياء التي ندمت عليها، والخيانة، والغدر الذي تعرضت له خلال حياتها.

وكانت قد انتهت هند صبري، مؤخراً، من تصوير مسلسلها الجديد “البحث عن علا”، الذي سيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وترصد من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، التي طرأت على المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة، عبر تجسيدها شخصية “علا عبدالصبور”، وهي “صيدلانية” تحاول مواكبة تطورات العصر.

وكانت قد صرحت هند صبري، في وقت سابق، بأن مسلسل “البحث عن علا” ليس الجزء الثاني من مسلسل “عايزة اتجوز”، والعمل من بطولة: سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هاني عادل، وندى موسى، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم خالد النبوي، يسرا، وشيرين رضا.

وشاركت صبري في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل “هجمة مرتدة”، الذي شارك في بطولته أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، ومحمد جمعة، وكوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.